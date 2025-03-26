３月２５日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
川前地区
- 故人氏名
- 駒木根 競子さん(100歳)
- 住所
- 川前町下桶売字矢田谷地
- 喪主
- 駒木根 静さん
- 告別式
- 27日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪
市外
- 故人氏名
- 渡邉 キクヱさん(91歳)
- 住所
- 双葉郡富岡町大字上郡山字清水
- 喪主
- 渡辺 浩さん
- 告別式
- 26日午前９時半よりＪＡ葬祭ラポール錦
いわき市内
髙萩キヨ子さん（80歳）内郷高野町道伝 あいぱるホール磐城会館
髙木ヤス子さん（82歳）江畑町多古内 アルコ会館勿来
渡邊 信子さん（84歳）平下平窪 家族葬ホール家族物語好間
箱﨑 辰正さん（85歳）平中神谷字前河原町 総合葬祭せきの
坂本 智子さん（92歳）江名字荻ノ作 メモリアルホールみよの杜
大滝セツ子さん（73歳）小名浜大原字甲新地 セレモニーホールしんえい
大槻 褜人さん（98歳）磐上湯長谷町釜ノ前 やすらぎの杜遠野
矢渡トヨ子さん（89歳）遠野町上遠野字本町 やすらぎの杜遠野
鈴木 由衣さん（28歳）中央台飯野 いわき迎賓館さがみ典礼
いわき市県外
野口 祥子さん（51歳）北茨城市磯原町磯原 あいぱるホール磯原会館
岩木 篤さん（63歳）東京都新宿区北新宿 アルコ会館勿来
宇佐見光子さん（92歳）双葉郡大熊町大字熊川字久麻川 いわき迎賓館さがみ典礼
舶耒 芳夫さん（88歳）双葉郡双葉町大字山田字西郷内 さがみ勿来斎場
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髙萩キヨ子さん（80歳）内郷高野町道伝 あいぱるホール磐城会館
髙木ヤス子さん（82歳）江畑町多古内 アルコ会館勿来
渡邊 信子さん（84歳）平下平窪 家族葬ホール家族物語好間
箱﨑 辰正さん（85歳）平中神谷字前河原町 総合葬祭せきの
坂本 智子さん（92歳）江名字荻ノ作 メモリアルホールみよの杜
大滝セツ子さん（73歳）小名浜大原字甲新地 セレモニーホールしんえい
大槻 褜人さん（98歳）磐上湯長谷町釜ノ前 やすらぎの杜遠野
矢渡トヨ子さん（89歳）遠野町上遠野字本町 やすらぎの杜遠野
鈴木 由衣さん（28歳）中央台飯野 いわき迎賓館さがみ典礼
いわき市県外
野口 祥子さん（51歳）北茨城市磯原町磯原 あいぱるホール磯原会館
岩木 篤さん（63歳）東京都新宿区北新宿 アルコ会館勿来
宇佐見光子さん（92歳）双葉郡大熊町大字熊川字久麻川 いわき迎賓館さがみ典礼
舶耒 芳夫さん（88歳）双葉郡双葉町大字山田字西郷内 さがみ勿来斎場
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