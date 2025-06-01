５月３１日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 髙岡 ハナ子さん(98歳)
- 住所
- 平下神谷字赤沼
- 喪主
- 髙岡 貞一さん
- 告別式
- ５月25日、来迎寺で家族葬にて執り行った
- 故人氏名
- 大谷 盛行さん(94歳)
- 住所
- 平神谷作字細谷
- 喪主
- 大谷 弘さん
- 告別式
- ６月３日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平
小川地区
- 故人氏名
- 荻野 敬也さん(81歳)
- 住所
- 小川町下小川字台
- 喪主
- 荻野 一也さん
- 告別式
- ６月４日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪
櫛田 清子さん（87歳）後田町石田 アルコ会館勿来
木村 孝子さん（74歳）泉町 あいぱるホール小名浜会館
鈴木 ツル子さん（85歳）平赤井字浅口 あいぱるホール磐城会館
四家 君子さん（85歳）平豊間字原町 しらた斎場 塩屋崎
岡本 キヨエさん（91歳）内郷高坂町桜井 総合葬祭あすか
先﨑 美江子さん（93歳）常磐湯本町傾城 総合葬祭せきの
国友 好幸さん（71歳）平谷川瀬 いわき迎賓館 さがみ典礼
渡辺 千代子さん（88歳）内郷高坂町大平 さがみ内郷斎場
四家 祐次郎さん（97歳）小名浜愛宕町 ライフケア小名浜会堂
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木村 孝子さん（74歳）泉町 あいぱるホール小名浜会館
鈴木 ツル子さん（85歳）平赤井字浅口 あいぱるホール磐城会館
四家 君子さん（85歳）平豊間字原町 しらた斎場 塩屋崎
岡本 キヨエさん（91歳）内郷高坂町桜井 総合葬祭あすか
先﨑 美江子さん（93歳）常磐湯本町傾城 総合葬祭せきの
国友 好幸さん（71歳）平谷川瀬 いわき迎賓館 さがみ典礼
渡辺 千代子さん（88歳）内郷高坂町大平 さがみ内郷斎場
四家 祐次郎さん（97歳）小名浜愛宕町 ライフケア小名浜会堂
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