６月１７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 金成 豊子さん(92歳)
- 住所
- 平赤井字畑子沢
- 喪主
- 金成 勝己さん
- 告別式
- 19日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪
- 故人氏名
- 梅津 美津子さん(94歳)
- 住所
- 平字杉平
- 喪主
- 松本 和子さん
- 告別式
- ６月14日、フューネラルハウス「メモリア」で家族葬にて執り行った。
川前地区
- 故人氏名
- 佐藤 サキさん(98歳)
- 住所
- 川前町川前字外門
- 喪主
- 佐藤 孝夫さん
- 告別式
- 19日午前11時より清翔苑 平
いわき市内
蛭田 利秀さん（52歳）山玉町神申 アルコ会館勿来
田山 七代さん（97歳）泉町黒須野字江越 家族葬ホール 家族物語 勿来
吉田 康さん（67歳）小名浜 本多斎苑 小名浜
髙萩 ミサさん（96歳）内郷高野町銅屋作 あいぱるホール磐城会館
渡邉 勝男さん（94歳）小名浜大原字原木田前 あいぱるファミリーホール泉館
加藤 端子さん（90歳）小名浜字富岡向 ライフケア小名浜会堂
鈴木 文子さん（85歳）内郷内町駒谷 いわき清苑
平子 治さん（49歳）常磐湯本町下浅貝 やすらぎの杜遠野
いわき市県外
鉃 孝子さん（92歳）北茨城市大津町北町 あいぱるホール大津会館
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蛭田 利秀さん（52歳）山玉町神申 アルコ会館勿来
田山 七代さん（97歳）泉町黒須野字江越 家族葬ホール 家族物語 勿来
吉田 康さん（67歳）小名浜 本多斎苑 小名浜
髙萩 ミサさん（96歳）内郷高野町銅屋作 あいぱるホール磐城会館
渡邉 勝男さん（94歳）小名浜大原字原木田前 あいぱるファミリーホール泉館
加藤 端子さん（90歳）小名浜字富岡向 ライフケア小名浜会堂
鈴木 文子さん（85歳）内郷内町駒谷 いわき清苑
平子 治さん（49歳）常磐湯本町下浅貝 やすらぎの杜遠野
いわき市県外
鉃 孝子さん（92歳）北茨城市大津町北町 あいぱるホール大津会館
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