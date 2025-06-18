６月１７日（お悔やみ情報）

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いわき市内蛭田 利秀さん（52歳）山玉町神申 アルコ会館勿来田山 七代さん（97歳）泉町黒須野字江越 家族葬ホール 家族物語 勿来吉田 康さん（67歳）小名浜 本多斎苑 小名浜髙萩 ミサさん（96歳）内郷高野町銅屋作 あいぱるホール磐城会館渡邉 勝男さん（94歳）小名浜大原字原木田前 あいぱるファミリーホール泉館加藤 端子さん（90歳）小名浜字富岡向 ライフケア小名浜会堂鈴木 文子さん（85歳）内郷内町駒谷 いわき清苑平子 治さん（49歳）常磐湯本町下浅貝 やすらぎの杜遠野いわき市県外鉃 孝子さん（92歳）北茨城市大津町北町 あいぱるホール大津会館