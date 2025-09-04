いわき民報社黒獅子旗を懸けて ２０チーム出場の中学野球新人大会 ２０日開幕

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき民報社黒獅子旗争奪第６０回市中学校新人野球大会（市中体連、いわき野球連盟、いわき民報社主催）は２０、２１、２７日の３日間にわたり、南部スタジアムをメインに、小名浜球場、平野球場、中央台北中グラウンドの４会場で実施される。

その組み合わせ抽選が２日、中央台公民館で開かれた監督会の席上行われ、４つの連合チームを含む２６校・２０チームの対戦相手が決まった。第１シードとなった中央台北の大会初優勝がなるかなど、１・２年生の若いチームの戦いぶりが注目される。

大会は市中学校新人体育大会軟式野球競技を兼ねて行われ、上位４チームは１０月１９、２５、２６日にいわき市内で開催される「文部科学大臣杯第１７回全日本少年春季軟式野球大会県大会（兼）第３２回県中学校新人野球大会」に出場する。

組み合わせ抽選では、先のマルト杯秋季大会で４強入りした中央台北、植田、草野・久之浜、勿来一をシード校に選んだ。そして内郷以北の９チーム（連合２チーム）を北地区、常磐以南の１１チーム（同）を南地区に分けたあと、各チームの顧問がくじを引いた。地区ごとに準決勝までを行い、両地区で最後まで残った２チームが決勝で対戦する。

６月の市中体で優勝した３年生が抜けた後も、新チームで臨んだ先月のマルト杯でも勝負強さを見せて頂点に立った第１シードの中央台北を中心に優勝争いが展開されるとみられ、その中央台北とマルト杯決勝でタイブレークにもつれる接戦を演じた植田、連合ながらチームワークの良さを見せる草野・久之浜などが上位を狙う。

（画像：市中学校新人野球大会の組み合わせ）