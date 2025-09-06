車いすバスケのいわき市合宿 豊島英さん コーチとしての凱旋に感謝の気持ち

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき市出身の元車いすバスケットボール選手で、東京パラリンピック日本代表の銀メダリスト豊島英さん（３６）。豊島さんがアシスタントコーチを務める男子日本代表「日本車いすバスケットボール男子ハイパフォーマンス強化カテゴリー」の強化合宿が、１～５日にいわき市で行われた。

コーチに就任してから初めての地元『凱旋』となった豊島さんは、「責任を持っての日本代表なので、ただ地元に来て帰るだけでなく、現地の声を聴くことで『世界に挑戦していこう』という気持ちになり、うれしく思う」と、地元いわき・福島の関係者への感謝の気持ちを言葉にしていた。

初めていわきに来たという主将の川原凜選手（２８）は「歓迎会を開いていただき、地域の皆さんがすごくあたたかく迎えてくれた。ご飯もおいしく、特にメヒカリの唐揚げがおいしかった」と笑顔を見せる。

日本代表は１０月３０日から１１月２日に大会前最後の国内強化合宿に臨み、コンディションを整えていく。

豊島さんは「選手とコーチで考え方は変わらないが、選手と距離が近く一緒にやってきたメンバーも多いので、互いにコミュニケーションがとりやすい環境。自分自身もレベルアップしないといけない部分はたくさんあるので、世界選手権や、２０２８年ロサンゼルスパラリンピックに向け、勉強していきたい」と、指導者としてのさらなる成長を誓った。

（写真：コーチとして指導する豊島さん＝左）