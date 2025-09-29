福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

１０月から「いわき市メルカリＳｈｏｐｓ」開設 回収の粗大ごみ販売へ

資料写真：いわき市役所本庁舎

　市は１０月１日、フリーマーケットサイト・メルカリを活用し、県内初となる「いわき市メルカリＳｈｏｐｓ（ショップス）」を開設する。市が回収した粗大ごみを販売することで、市が扱うごみの減量につなげるほか、資源循環の取り組みを強化する。
　メルカリは売り手と買い手をインターネット上でつなぐフリマアプリ大手。市メルカリＳｈｏｐｓでは修理・再生した自転車や家具を対象とし、千円から１万円の間で販売金額を設定する。なお渡辺町の市リサイクルプラザ「クリンピーの家」で行っていた修理再生品の抽選販売は継続する。
　市は「資源循環型」ライフスタイルを推進しており、消費期限が近かったり、売れ残ったりした食品のマッチングサービス「タベスケ」や、余った食料品を寄付する「フードドライブ」なども展開している。
