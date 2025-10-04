ニュース
高速バス「小名浜～東京」線 １０月から土日祝に２往復 綾瀬まで約２時間４０分
１０月から土日・祝日に高速バス「小名浜～東京」線の運行が始まった。新常磐交通（明治団地）に加え、ジェイアールバス関東（東京）、東武バスセントラル（同）の３社で共同運行する「富岡・いわき・北茨城⇔東京」線の一つとして、８月に開通した小名浜道路を利用して展開し、いわき側にはイオンモールいわき小名浜わきにバスターミナルを設けている。
前身の路線はコロナ禍に伴い、２０２０（令和２）年から運休していたため、実質５年ぶりの再開となる。
初日の４日には、小名浜のバスターミナルでセレモニーが催された。同日朝に出発する最初の上り便には８人が乗車し、共同運行する３社と市から記念品が贈られた。
出発に合わせ、新常磐交通の門馬誠常務取締役があいさつに立ち、小名浜と首都圏を結ぶ路線として地元に寄与しながら、安心・安全な運行を誓った。乗務員には花束が贈られ、地元関係者の見送りを受けながらバスは走り出した。
門馬常務は「コロナ前にも小名浜の路線はあったので、私たちにとっては復活のイメージ。小名浜道路の開通によって実現できたので、整備に従事された方々には感謝したい」と話す。
その上で「各社ともドライバー不足の影響を受けて厳しい部分もあるが、地元はもちろん、観光でお越しになる皆さんに利用してもらえるよう頑張っていく」と呼びかけた。
上り便の小名浜から綾瀬駅までは約２時間４０分。小名浜発着の運賃は平日３８００円、土日・祝日４千円（当面は土日・祝日のみ、１１月３０日乗車分までは２００円引き）。全席指定。新常磐交通各窓口、東京駅高速バスターミナルで乗車日の１カ月１日前から発売する。
インターネットでは「発車オ～ライネット」「高速バスネット」で扱う。詳しくは新常磐交通＜こちら＞。
（写真：運行初日に行われたセレモニー）