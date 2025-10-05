いわきＦＣ アウェーで熊本に２－０ 柴田、山下のゴールで１０位に浮上

この記事のタイトルとURLをコピーする

明治安田Ｊ２リーグの第３２節として、１２位のいわきＦＣは５日、アウェーのえがお健康スタジアム（熊本市）で、１６位のロアッソ熊本に２―０で勝利した。

通算成績は１１勝１０分け１１敗の勝ち点４３。順位は前節より２つ上げ、２０チーム中１０位に浮上した。次節は１８日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきで、２０位の愛媛ＦＣを迎え撃つ。キックオフは午後２時。

試合は前半４２分、ＤＦ石田侑資（２２）が敵陣右でクリアボールを拾い、ＭＦ大西悠介（２４）への縦パスから、左隣のＭＦ柴田壮介（２４）に渡ると、ペナルティーエリア手前から右足を振り抜くミドルシュートを放って先制点を奪取した。

さらにアディショナルタイム、ＭＦ五十嵐聖己（２３）が左サイドをドリブルで駆け上がり、ＦＷ加藤大晟（２３）が受けてファーへのクロスを上げると、ＭＦ山下優人（２９）がワンタッチで鮮やかな左足ボレーを決め、２点目を挙げた。

後半は熊本に主導権を握られる場面が多く、裏を突かれるシーンもあったが、ＧＫ佐々木雅士（２３）の好セーブもあってゼロに抑えたいわき。４試合ぶりにクリーンシートで白星を手にした。

田村雄三監督（４２）は「思ったよりも熊本が暑く、非常にタフな戦いになった。後半の熊本さんの圧がすごかったのですが、佐々木選手を中心によく頑張ってくれたと思います」と語った。

（写真：先制点を決めて喜ぶ柴田 Photo by J.LEAGUE/J.LEAGUE via Getty Images）