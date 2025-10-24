今年もトップブランド米「福、笑い」販売 磐城農業 マルト、相馬屋の協力で

この記事のタイトルとURLをコピーする

磐城農業高が手がけた県のトップブランド米「福、笑い」の新米が２３日、いわき市のマルトで発売された。福、笑いの栽培は５年目を迎える取り組みで、スーパーマーケットを展開するマルトに加え、小名浜大原の米問屋・相馬屋が協力し、生徒たちが手塩をかけて育ててきた。

販売初日の２３日には中岡町のマルトＳＣ中岡店で販売実習に臨み、試食を交えながら積極的にＰＲした。

福、笑いは『福島県から日本一の米を作る』をコンセプトとし、県産米のコシヒカリとひとめぼれの系統の品種を勾配させ、２００６（平成１８）年から約１４年もの歳月をかけて作り上げてきたブランド米。

磐城農業高は２０２１（令和３）年度から、マルトの青少年育成事業に合わせ、次世代の農業の担い手育成とコメの消費拡大を目指し、福、笑いの作付けを続けている。本年度は４月の種まきから９月の稲刈りまで進め、約１３００ｋｇの収穫がかなった。

２３日の販売実習には、園芸科作物専攻の３年生６人と２年生５人が参加。来店客に対し、炊き立ての米を振る舞いながら、福、笑いの魅力を紹介した。

このうち吉田忠生さん（１７）は「いちから米を作る大変さはあったが、つらさを乗り越えて楽しいという気持ちが生まれた」と話す。

実家は泉町の兼業農家で、家業を引き継ぐ思いがあるといい、「お客さまから『おいしい』という言葉をいただけてうれしく思う。今回の経験を生かし、頑張っていきたい」と笑顔を見せた。

価格は２ｋｇで税込み２７８７円。ＳＣ窪田、ＳＣ中岡、ＳＣ湯長谷、四倉、ＳＣ君ヶ塚、ＳＣ湯本、岡小名、ＳＣ城東、ＳＣ草野、ＳＣ平尼子の各店で取り扱う。

また２６日まで、ＳＣ中岡、ＳＣ平尼子、ＳＣ湯本の各店では、同校の福、笑いを使ったおにぎりや弁当も販売する。無くなり次第終了。

（写真：販売実習に臨んだ生徒たち）