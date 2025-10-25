好間出身のアーティスト・カイオンさん 渋谷の街を『占拠』楽曲が大型ビジョンに

この記事のタイトルとURLをコピーする

好間町出身、東京在住の大学生でアーティストのカイオンさんが渋谷を『占拠』した。

音楽コンペティション渋谷のうた２０２５で、楽曲「夜顔」が準グランプリを受賞（９月２０日付本紙に掲載）し、レコーディングの様子を撮影した映像などが１９日から１週間、スクランブル交差点の大型ビジョンで流れているほか、同日からタワーレコード渋谷店限定でカイオンさん初のＣＤを販売し、サイン会も開いた。渋谷１０９ステージで開催の「第２０回渋谷音楽祭２０２５」へも出演した。

めっちゃ良い経験になりました。まじで運が良い――。

「何にも考えず、楽しく活動していた」ら、ファッションや音楽、若者文化の情報発信地で多くの人に活動が知られることになった。上京したての頃、「芸能人がいっぱい。都会とはこんなものか」と見上げた大型ビジョンに数年後、自分が映っている。

「いまだ実感が湧かず、人ごと」と、夢見心地の日々を過ごしている。大学入学後、ギター１本で本格的に始めた音楽活動。他人に聞かせる意識はなく、自分のためにやってきた。１８歳の時に初めて作った曲が夜顔だった。夜、部屋にいたとき、歌詞と曲が同時に思い浮かび、一晩で書き上げたという。

「渋谷の街にある、入り混じった感情や空気感に惹かれてこの曲を作りました。夜を越えても、朝は来て、心だけが取り残されているような。そんな揺らぎが、この曲に残っていたらいいなと思っています」とカイオンさん。「夜の渋谷を歩くとき、足元がふわふわするような寂しさを、同じ気持ちを抱えているあなたに、届きますように」と願っている。

（写真：「第２０回渋谷音楽祭」に出演したカイオンさん）