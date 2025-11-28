市は１２月１日から、小名浜地区の街なかにおける交通課題を解決するため、路線定期運行型コミュニティバス「ＮＯＴＴＥ（のって）おなはま」の運行を開始する。
買い物や通院などの日常生活の移動に加え、既存のバスとの乗り継ぎによる住民の利便性向上を図る狙いで、来年２月２０日までの実証運行として企画した。
毎日運行（土日・祝日や年末年始も含む）。利用の際は登録・予約は不要。乗車料金は一律３００円（小学生以下無料）の先払いとなっており、乗車の際に降りる場所を伝える。小型バス（乗車定員１０人）で、磐城タクシーが担当する。
運行は青ルート（大原循環線）と赤ルート（マルト岡小名店→イオンモールいわき小名浜）。それぞれ２３カ所、２２カ所の停留場を設けている。１日あたり各４便。
市公共交通課によると、乗車した人向けに地元の商業施設と連携した特典を準備している。
市と、行政や交通事業者の関係者で構成する「いわき都市圏総合都市交通推進協議会」では、いわき市の地域課題の一つに挙げられる「公共交通空白地域」の解消を議論しており、実証運行の成果を今後に生かしていく。
詳細は市ホームページ＜こちら＞まで。
（画像：ＮＯＴＴＥおなはまのルート）
ニュース
小名浜で１２月１日から コミュニティバスによる域内交通が実証運行
市は１２月１日から、小名浜地区の街なかにおける交通課題を解決するため、路線定期運行型コミュニティバス「ＮＯＴＴＥ（のって）おなはま」の運行を開始する。