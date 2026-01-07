いわき市制施行６０周年記念キャッチフレーズ決定 平二中・１年の内藤さん考案

この記事のタイトルとURLをコピーする

今年１０月のいわき市制施行６０周年に合わせ、記念キャッチフレーズが「いつでも わくわく きらきら ＩＷＡＫＩ」に決定した。考案したのは平二中・１年の内藤愛美さん（１３）で、寄せられた３８１点の中から最終選考の５つの案を基に、市民投票で最も多かったため選ばれた。

昨年８月に発表した記念ロゴとともに、各種事業を盛り上げていく。記念キャッチフレーズが６日、市役所第８会議室でお披露目され、内田市長から内藤さんに感謝状が贈られた。

市では昨年８月から９月にかけて、市内在住・在勤の人などを対象に、記念キャッチフレーズを募集した。

最終選考には▽いわき、未来を灯す６０年▽恵み めぐる まち いわき▽いつでも わくわく きらきら ＩＷＡＫＩ▽かがやけ はばたけ フラシティいわき▽咲き照らすいわき ６０ のキセキ 未来のかがやき――の５点が残った。昨年１１月に市民ら２６５９人が投票に参加し、「いつでも わくわく きらきら ＩＷＡＫＩ」に決定した。

内藤さんは記念キャッチフレーズについて、いわき市が誕生して６０年が経過する中で、市民も街も自然もわくわく、きらきらしていると感じており、これからも輝きを放ちながら未来を彩ってほしいとの思いを込めたという。頭文字はい・わ・きとなっている。

自分の作品が選ばれたことに対しては、「たくさんの方が応募しており、とても驚いているがうれしい。いわき市は過去・現在・未来を通して、いつの時代もみんながわくわく、きらきらしている。これからも優しい人たちにあふれ、幸せな街であってほしい」と笑顔を見せた。

（写真：記念キャッチフレーズを考案した内藤さん）