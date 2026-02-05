いわき市 インフルエンザ再び急増 ９割超がＢ型に感染と判明

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき市ではインフルエンザが急増している。県感染症発生動向調査報告によると、１月２６日～２月１日の市内の１定点医療機関あたりの人数は５１・５６人。前週の１５・３３人から３６・２３人の増加となり、再び警報レベルを超えた。人数ベースでは前週の１３８人に対して、３２６人増の４６４人。

市保健所によると、いわき市の流行の中心はＡ型からＢ型に移行。１月２６日～２月１日の報告では９５・６％がＢ型を占めており、今シーズンすでに感染した人も注意するよう呼びかけている。

県内全体の１定点医療機関あたりの感染者数は３３・０２人（前週比１７・５２人増）で、１５８５人（同８４１人増）。

新型コロナウイルス感染症は２週連続で増加し、市内の１定点医療機関あたりの人数は前週から０・４４人増の４・１１人。人数ベースでは４人増の３７人だった。

県内全体の１定点医療機関あたりの感染者数６・０４人（前週比１・５８人増）で、人数は２９０人（同７６人増）。

（資料写真：いわき市役所本庁舎）