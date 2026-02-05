福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

ニュース

いわき市 インフルエンザ再び急増 ９割超がＢ型に感染と判明

資料写真：いわき市役所本庁舎

　いわき市ではインフルエンザが急増している。県感染症発生動向調査報告によると、１月２６日～２月１日の市内の１定点医療機関あたりの人数は５１・５６人。前週の１５・３３人から３６・２３人の増加となり、再び警報レベルを超えた。人数ベースでは前週の１３８人に対して、３２６人増の４６４人。
　市保健所によると、いわき市の流行の中心はＡ型からＢ型に移行。１月２６日～２月１日の報告では９５・６％がＢ型を占めており、今シーズンすでに感染した人も注意するよう呼びかけている。
　県内全体の１定点医療機関あたりの感染者数は３３・０２人（前週比１７・５２人増）で、１５８５人（同８４１人増）。
　新型コロナウイルス感染症は２週連続で増加し、市内の１定点医療機関あたりの人数は前週から０・４４人増の４・１１人。人数ベースでは４人増の３７人だった。
　県内全体の１定点医療機関あたりの感染者数６・０４人（前週比１・５８人増）で、人数は２９０人（同７６人増）。
　（資料写真：いわき市役所本庁舎）

PR：いわき市北部地域を中心に、児童養護施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、ケアハウスをはじめ、診療所とデイケア、デイサービス、居宅介護支援、訪問介護、訪問リハビリと多種多様な福祉、医療事業を展開。

カテゴリー

月別アーカイブ

広告バナー(常光サービス)
More forecasts: 東京 天気 10 日間

関連記事

PAGE TOP