いざ「百年構想リーグ」開幕へ いわきＦＣ 札幌戦に向けてトレーニング

サッカー・Ｊ２いわきＦＣは４日、８日が開幕戦の特別大会「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」に向け、いわき市内で報道陣に練習を公開した。特別大会はＪリーグの秋春制移行に伴い、昇降格のない半年間にわたる戦いとなるが、田村雄三監督（４３）は「目の前の１試合１試合をしっかりと勝っていく」と意気込む。

最古参となった７年目のＭＦ山口大輝（２８）は「コンディションはとても良い。昨季はけがで思うようなシーズンを送れなかったが、特別大会では１８試合で５ゴール・５アシストなど１０得点に絡みたい」と胸を張った。

百年構想リーグはＪ２・Ｊ３の４０クラブを４つに分けて編成し、いわきＦＣは「ＥＡＳＴ―Ｂ」に所属する。Ｊ２の北海道コンサドーレ札幌、ＲＢ大宮アルディージャ、ヴァンフォーレ甲府、ジュビロ磐田、藤枝ＭＹＦＣ、Ｊ３の福島ユナイテッドＦＣ、松本山雅ＦＣ、ＡＣ長野パルセイロ、ＦＣ岐阜が同じ組に入った。

１８試合の地域リーグラウンドでは、９０分勝利は勝ち点３、敗戦は勝ち点０に加え、９０分で決着が付かない場合は即ＰＫ戦へ。ＰＫ戦勝利に勝ち点２、敗戦に勝ち点１が付く。地域リーグラウンドの各グループの同順位４チームで、５月末からプレーオフラウンドを実施する。

開幕戦は、ホームのハワイアンズスタジアムいわきに、札幌を迎え撃つ。キックオフは午後２時。

（写真：札幌戦に向けたトレーニング）