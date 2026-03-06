震災１５年 学習塾経営・鈴木貴さん 静かに月日重ね…亡き娘への思い変わらず

この記事のタイトルとURLをコピーする

潮風が吹く平沼ノ内の一軒家。学習塾経営・鈴木貴さん（５０）は朝、海を見にいくのが習慣になっている。海は刻々と表情を変える。しかし、自ら海の水に触れることは、ほとんどない。津波で当時１０歳だった長女姫花さんと、母親を失ったあの日からずっと。貴さんにとって海は近くて遠い、存在になった。

高校生のころに一家で薄磯に移住。結婚後も近くのアパートに住み、姫花さんと長男が誕生。実家からほど近い現在地に新居を求めた。震災が起きたのは新居の「瓦上げ」を行ったその日の出来事だった。

後日、娘が津波に巻き込まれて亡くなったことを知った時、泳ぎが不得意だった娘を思い、とっさに「冷たかっただろうな」と思った。以来、「娘を連れ去った冷たい海」という印象が頭から離れない。「近くに行っても堤防まで。自ら海に近づくことはなくなりました」

震災直後は精神的な激動期。姫花さんが描いた灯台の絵を見た京都市在住のデザイナー竹内明二さんの提案を受けて、震災の経験を伝える「姫花ちゃんの黄色いハンカチ」が誕生した。悲しみにくれながらも必死に仕事をし、男の子２人を育て、ハンカチの販売や売上金の寄付に奔走した。デザイナーになりたかった娘の夢をかなえたい一心だった。

いまも娘のことを考えない日はない。テーブルに娘の食事を用意して一緒に食卓を囲む習慣も、娘の部屋もそのままだ。１０歳のままの姫花さんと一緒に、静かに１５年の月日を積み上げてきた。１５年が長かったのか短かったのかはわからない。しかし、気づけば２人の息子はあっという間に貴さんの身長を追い越していった。

毎年３月１１日前後に自宅に遊びに来てくれる姫花さんの同級生たちは、今年２５歳。昨年は初めて出産の報告を受け、腕に赤ちゃんを抱かせてもらった。「何も変わらない日々ですが、確実に時間が過ぎているのだなぁと感じました」

ふらりと歩いて海を見る。この日の海は薄曇りの空を映し、あいまいで優しい色だった。

■ ■

２０１１（平成２３）年に販売をスタートした「姫花ちゃんのハンカチ」の販売数は、１５年で１万４千枚、売上から捻出している災害義援金の総額は３４０万円を超えた。現在も塩屋埼灯台下の２店の土産物店と、湯本のコミュニティカフェ「フリーノット」で取り扱っている。

（写真：近所の堤防から海の色を見るのが習慣という鈴木さん）