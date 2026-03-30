「安藤信正公を大河ドラマに」いわき市の官民結集 ３１日に発起人大会開催へ

この記事のタイトルとURLをコピーする

江戸時代のいわき地方を治めた磐城平藩の藩主で、幕末に老中を務めた安藤信正（１８１９～７１）の生涯について、ＮＨＫ大河ドラマの題材となるよう、いわき市の官民で協力する取り組みが始動する。市が３０日に明らかにした。

３１日に「安藤信正公の大河ドラマ化を目指す発起人大会」を開催し、今後の活動について話し合う。

大河ドラマ化の動きは、４月１１日に平字旧城跡で「磐城平城しろあと公園」が供用開始することに合わせ、安藤信正の功績を全国に発信し、さらなる地域の活性化と郷土愛の醸成を図る狙いがある。

安藤信正は、磐城平藩主・安藤信由の嫡男として生まれ、２９歳で藩主に就いた。３０歳で幕府の奏者番を任されると、寺社奉行、若年寄などを歴任し、１８６０（安政７）年に老中となって幕政を取り仕切った。

しかし１８６２（文久２）年に江戸城・坂下門外で浪士に襲われた事件（坂下門外の変）を契機に失脚。戊辰戦争では磐城平の地で奥羽越列藩同盟に加わったが、落城・降伏に至った。

一般的には坂下門外の変のイメージが強いが、老中として開国したばかりの激動の時代に、諸外国との交渉に尽力した実績や、皇女和宮の１４代将軍・徳川家茂への降嫁を実現させた手腕が評価されている。

（画像：安藤信正公肖像＝いわき市提供）