金山町の大内さんによる絵画展 ３０日まで・呉羽総合病院 心情豊かな９点

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元教員で、二紀会福島支部会員の大内馥子さん（８１）＝金山町汐見台＝の絵画展が３０日まで、錦町落合の呉羽総合病院の１階ギャラリーで開かれている。

鬼芥子（オリエンタルポピー）やじゃんがら念仏踊りを題材にした作品が大内さんの代名詞で、二紀展では１４度も入選。目前の美しさや迫力をただ具象していくのではなく、鎮魂や感謝の念、人生のはかなさなど、複雑な心境を豊かに表現しており、来院者や職員たちの目をひいている。

１９４４（昭和１９）年に平で生まれた大内さん。茨城大教育学部を卒業した６７年、県総合美術展覧会の洋画の部に出品したＦ１００号の油彩画「マンドリンをもてる少女」が入選した。

いわき市の公立小、中学校の教員として教べんを振るい、８０年からは茨城キリスト教学園の中学校美術講師の傍ら、創作活動にも力を込め、市美展、県展などに新作を出し続けてきた。

９３（平成５）年からは二紀展にも出品するなど、活動の幅を広げている。一方、地元の美術サークル「３Ｂ会」会員としても精力的に活動しており、同病院では２年ぶり２度目となる絵画展では、これまで描き続けた新旧作のなかから、９点を並べた。

大内さんは「これからも自問自答しながら、悔いのない制作を続けていきたい」としている。観覧無料。受診以外の人も、病院の職員に声を掛ければ見ることができる。

（写真：大内さんの作品が並ぶ病院のギャラリー）