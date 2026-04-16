磐城平城の歴史知ってまちあるきを しろあと公園オープンに合わせたマップ作成

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いわき観光まちづくりビューローは、ＪＲいわき駅北側の磐城平城本丸跡地を整備した「磐城平城しろあと公園」の開園を記念し、城跡周辺の散策地図とともに、歴代の城絵図や年表、藩政時代の『事件』を取り上げた「磐城平城歴史散策ＭＡＰ」を発行した。

「ふくしまデスティネーションキャンペーン（ＤＣ）」にちなみ、ＪＲいわき駅周辺の歴史、魅力を発信するために作られた。『龍ヶ城』と称された磐城平城を連想させる龍の絵表紙を広げると、Ｂ４、Ｂ３サイズに。

地勢的築城の背景と初代藩主鳥居忠政侯による城郭の総構えに始まり、歴代藩主、１６２２（元和８）年の高久騒動、１７３８（元文３）年の元文一揆、幕末に新政府軍と激突した戊辰戦争・第１～３次磐城平城の戦いなどについて、当時の縄張り図とともに解説がなされている。

そして大きく広げると、石垣や内堀といった史跡などが確認できる現在の城跡と周辺地図が。楽しく散策できるよう、駅北口出発のおすすめ散策ルートも掲載された。

マップは同ビューロー事務局と市総合観光案内所、市内主要観光施設、市の各支所で手にすることができる。

（写真：配布中の磐城平城歴史散策ＭＡＰ）