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「おやこ防災キャンプ」に参加しよう いわき市 小・中学生の親子対象に募集
市主催の小・中学生を対象にした「おやこ防災キャンプ」が今年１０月に行われ、市では参加者を募集している。おやこ防災キャンプは有事に備え、非日常的な避難所生活の体験を通じ、各家庭で避難所生活に必要な備蓄品などを話し合う機会とするとともに、協力する登録防災士のスキルアップにもつなげていく。
さらに避難所の設備や備蓄品等に対する市民の率直な意見を聞き、今後の環境整備に向けて対応を検討する。
初回は１０月３～４日の１泊２日で、福島高専を会場に学生たちも主体的に加わる。２回目は１７日の日帰りで、勿来一小で地元の自主防災会も交えながら行う。
それぞれ前日から降り続く大雨によって災害発生の危険が生じ、「避難指示」を発令したとの想定で、断水、停電（後に復旧）、下水道やガスは使用可の想定で実施。災害時の食事体験、デジタル防災学習、防災ワークショップなどを展開する。
詳細な内容は福島高専、登録防災士、窪田地区の自主防災会等との企画会議を通じて決定する。定員は各回最大２０組の小・中学生とその保護者（応募者多数の場合は抽選）。締め切りは８月９日。
詳しくは市ホームページ＜こちら＞。
（画像：おやこ防災キャンプの告知チラシ）