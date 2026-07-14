いわきとハワイの縁踏まえ 官民で魚食文化振興へ 第１弾は「ポキ」提供

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いわき市が国際姉妹都市・米国ハワイ州カウアイ郡と今年５月に締結した「友好・交流促進に関する共同宣言」に関連し、共通の魚食文化を通じた「カウアイ・いわき 海の恵みプロジェクト」が発足した。

プロジェクトは浜通りの飲食店やスーパーマーケットのマルト、市による官民連携で展開し、会長には割烹料亭 正月荘（平字大町）の鈴木華奈子女将が就いた。

第１弾として、１５日からハワイの伝統料理「ポキ」をアレンジした丼メニューを提供し、水産物ブランド・常磐もののＰＲにつなげていく。

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１３日には市役所本庁舎で、プロジェクトの共同記者会見が開かれた。鈴木女将は「常磐ものの普及が第一。農産物も含め、地元産品を盛り上げながら、経済効果を上げていきたい」と強調する。

正月荘では１５日から、カウアイコラボランチを提供。ポキ丼に加え、メヒカリを使ったエッグベネディクトをはじめ、いわきとハワイを融合した内容を予定している。

プロジェクトにはいわき市のみならず、双葉郡の飲食店や施設も参加している点も特徴。内田市長は「福島県の復興を考えた場合、いわき市だけで完結するのではなく、浜通りで取り組んでいく必要がある」と語った。

カウアイ郡の関係者にもプロジェクトの実行を説明しており、今後は来市についても検討していく。

その他の参加店舗等とメニューは次の通り。

【いわき市】▽マルト＝ポキ麺・プレート▽和食処 福和内＝常磐物 白身魚のポキ丼▽海鮮炉端 魚正 平本店＝オリジナル ポキ丼▽スパリゾートハワイアンズ＝ＪＯＢＡＮ ポキ丼▽お食事酒処の和＝和のポキ丼

【双葉郡楢葉町】Ｊヴィレッジ＝アルパインローズのポキ丼▽海鮮料理 よしだ＝オリジナル ポキ丼

【同郡浪江町】▽なみえアベンチャーズバル＝浪江ポキ丼



〈ことば〉ポキ ハワイ語で「切る」や「小さく刻む」を意味する言葉で、古代ハワイから続く伝統的な魚介料理。ポケとも呼ばれる。

マグロをはじめとする魚介の切り身に、しょう油、ごま油、香味野菜をあえている。

（写真１枚目：共同記者会見に出席した海の恵みプロジェクトの関係者 ２枚目：割烹料亭 正月荘のポキ丼）