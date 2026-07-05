ハワイアンズで新人フラガール４人デビュー 笑顔いっぱいの初舞台に

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スパリゾートハワイアンズ・ダンシングチーム（フラガール）の新人ダンサーとして、今春に常磐音楽舞踊学院に６２期生として入学した４人が４日、常磐藤原町のハワイアンズで行われた昼のショーで、ステージデビューを飾った。

この日はファイヤーナイフダンスチーム・シバオラの新人１人も、火を操るのに先立って初舞台を踏み、それぞれ門出の日を迎えた。

６２期生はＭＡＮＡＭＩさん（東京都出身）、ＪＵＲＩさん（静岡県出身）、ＫＯＮＯＫＡさん（群馬県出身）、ＡＭＡＮＥさん（鹿児島県出身）。

シバオラはＫＡＺＵＡＫＩさん（福島県出身）で、新卒でのシバオラメンバー採用は１０年ぶりとなる。フラガールとファイヤーナイフダンスチームが一緒にデビューするのは初という。

ハワイアンズを運営する常磐興産は４日から、昼のショーを一新。ポリネシアン・サンライトカーニバル「Ｋｅ Ａｌｏｈａ（ケ アロハ）」と題し、フラガール・シバオラの新人５人も一緒に踊った。

本番に続くセレモニーで、常磐興産の関根一志・取締役社長執行役員が「緊張していたと思うが、笑顔を絶やさずすごくさわやかでした。引き続き自分を磨き上げ、素晴らしいダンサーとなってほしい」と激励。５人はそれぞれ、見る人に喜びや感動を届けられるよう、さらに精進していく思いなどを伝えた。

なおＫＡＺＵＡＫＩさんは１８日にリニューアルを予定するシバオラのショーで、ファイヤーナイフダンスのデビューを控えている。

（写真：初舞台に立ったＡＭＡＮＥさん、ＫＡＺＵＡＫＩさん、ＭＡＮＡＭＩさん／１枚目・左から２～４人目 ＫＯＮＯＫＡさん＝左端、ＪＵＲＩさん＝右端／２枚目）