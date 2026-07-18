いわき七浜海道含む「ふくしま浜通りサイクルルート」国指定の自転車道に内定

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いわき市の復興サイクリングロード「いわき七浜海道」を含む自転車道として、浜通りの「ふくしま浜通りサイクルルート（浜サイ）」が、国による「ナショナルサイクルルート（ＮＣＲ）」の指定に内定した。有識者によるＮＣＲ審査委員会が了承したためで、最終的に金子恭之国交相の決定を受け、早ければ来週にも公表される見通しという。正式に指定されると、東北地方では初のＮＣＲとなる。

ＮＣＲは日本を代表し、世界に誇りうるサイクリングルートを認定する制度。全長１００ｋｍ以上（島しょ部は除く）や、安全・快適な走行環境などの条件が定められており、茨城県の「つくば霞ヶ浦りんりんロード」や、滋賀県・琵琶湖を一周する「ビワイチ」などがある。

浜サイはいわき市から相馬郡新地町までの全長１７８ｋｍで、勿来の関公園から久之浜防災緑地までのいわき七浜海道（総延長約５３ｋｍ）が含まれる。快適で安心なサイクリングをサポートするため、いわき新舞子ハイツ、ＪＲいわき駅にはゲートウェイを設けている。

沿線一帯は東日本大震災・東京電力福島第一原発事故で被災しており、ＮＣＲの指定によって復興の深化とともに、自転車を通じた観光・サイクルツーリズムの振興が期待される。

（資料写真：「浜サイ」に含まれるいわき七浜海道）