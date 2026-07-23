サッカー女子・千葉玲海菜（平出身）イタリア１部のユベントスへ Ｗ杯見据える

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サッカー女子・イタリア１部のユベントスは２３日、ＦＷ千葉玲海菜（２７）＝いわき市平出身＝の加入を発表した。契約期間は２０２８年６月３０日までの２年間。

千葉は兄の影響で小１からサッカーを始め、いわき市のすずかけサッカースポーツ少年団、リベルダード磐城を経て、静岡・藤枝順心高、筑波大でプレー。女子プロサッカーＷＥリーグのジェフユナイテッド市原・千葉レディースから、２４年１月にドイツ１部のアイントラハト・フランクフルトに完全移籍した。

２５―２６年シーズンはサブでの起用が多かったものの、リーグ戦では５ゴール。今夏をもって契約満了に伴い退団していた。

女子日本代表（なでしこジャパン）には２２年４月に初招集。２３年の女子ワールドカップ、２４年のパリ五輪などに出場しており、今年３月のＡＦＣ女子アジアカップのメンバーにも選ばれている。

ユベントスは１８―１９シーズンからリーグ５連覇を果たしており、２５―２６年シーズンは１２チーム中３位に付けた。千葉については「真の攻撃型オールラウンダー。ダイナミックで多才なストライカーであり、最大の強みは機動力とライン際でもプレーできる能力」と評価しており、「レミナ、ユベントスにようこそ！」と歓迎の意を示している。背番号は「２２」。

移籍にあたって、千葉はいわき民報社の単独取材に「（来年６～７月にブラジルで行われる）ワールドカップを見据え、出場機会も含め環境を変えようと移籍を決意した。いわきの皆さんにはたくさん応援していただいているので、これからも結果を残せるよう頑張っていきたい」と語った。

（資料写真：ユベントス加入が発表された千葉玲海菜）