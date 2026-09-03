植田からスポーツスタッキングの輪 子どもたち小気味よくカップあやつる

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週に１回、植田公民館にカップをあやつる小気味よい音が響き渡る――。その音の正体は、カップを山の形に積み上げて崩す速さを競う「スポーツスタッキング」だ。

競技団体によると、スポーツスタッキングは１２個のプラスチック製のカップを用い、１９８５年ごろに米国の子どもたちが紙コップで遊んだことが起源。現在では５４カ国で楽しまれており、日本では２００５年ごろから普及し、競技人口は約１万人とされる。

昨年４月に発足した「いわきスポーツスタッキングクラブ」では植田公民館を練習拠点に活動しており、メンバーは小学生を中心に２０人以上を数える。

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先月３０日にはスポーツスタッキングの第５回ジャパンオープンが、東京・代々木の国立青少年オリンピックセンターで開かれた。いわきスポーツスタッキングクラブからは９人がエントリーし、個人種目やペア、リレーで５人が計７つのメダルを獲得した。

植田公民館で広がったきっかけは、同館職員の国井賢一さん（６１）が地元の歩行者天国などで、スポーツスタッキングを紹介したことに始まる。瞬く間に子どもたちが興味を持ち、日本代表を招いての練習会も企画した。

スポーツスタッキングの魅力の一つに、年齢や性別、障がいの有無を問わずに取り組める点が挙げられる。インクルーシブ（包摂的）なスポーツとして注目を集めているほか、海外の選手ともプレーによって言葉の壁を越えている。

クラブからは日本代表も輩出している。植田町の吉野晃太朗さん（植田小５年）、文香さん（同１年）のきょうだいが、今年１１月にタイで行われるアジア大会に出場する。さらに来年４月にはマレーシアでの世界大会も控えている。

こうした盛り上がりが地域に波及。ジャパンオープンでは小山笑里杏さん（勿来一小５年）が、大会初出場ながら３位に入った。

小山さんはガールスカウトの活動を通じ、スポーツスタッキングに興味を持ち、クラブ立ち上げからメンバーに加わった。大事にしているのは勝ち負けよりも、自分のタイムをいかに更新できるかという部分という。

「初出場だったので最初は緊張したが、（９個のカップによる）３―３―３ではタイムを更新できたのでうれしかった。またリレーではみんなと協力し合う点も面白い」と笑顔で語る。

国井さんは「子どもたちが一生懸命で、大会前には自主練習したいとの声があがったほど。これからもスポーツスタッキングを広めていければ」と話している。

（写真：いわきスポーツスタッキングクラブのメンバー）