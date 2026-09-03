いわき市出身の武田玲奈さん結婚を報告 芸能活動の傍ら地域振興にも積極的

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俳優の武田玲奈（２９）が３日、自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。

武田は「いつも応援してくださっている皆様 お世話になっている関係者の皆様へ」の書き出しで「この度、かねてよりお付き合いさせて頂いていた一般の方と結婚することになりました」と報告。

続けて「これまで応援してくださった方々、支えてくださった方々、本当にありがとうございます！」と感謝し「これからも一日一日を慈しみ、ささやかな幸せを大事に彼と共に人生を歩んでいきたいと思います。今後ともよろしくお願い致します」と結んだ。

武田は２０１３年１２月、「Ａｍｅｂａ Ｃａｎｄｙ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 第２のくみっきー！発掘オーディション」でグランプリに輝き、ファッション誌「Ｐｏｐｔｅｅｎ」のレギュラーモデルとして芸能活動をスタートした。15年３月、映画「暗殺教室」で俳優デビュー。１６年４月、「Ｐｏｐｔｅｅｎ」からの卒業を発表し、「ｎｏｎ―ｎｏ」専属モデルに。

２０１８年、ドラマ「マジで航海しています。」、映画「人狼ゲーム インフェルノ」などで主演を務める。以降、「仮面ライダーアマゾンズ」シリーズ、配信ドラマ「異世界居酒屋「のぶ」シリーズ、ドラマ「おいしい給食」（１９年）、映画「踊ってミタ」（２０年）、ドラマ「警視庁捜査一課長」（２０年）、ドラマ「美食探偵 明智五郎」（２０年）、ドラマ「リコカツ」（２１年）、ドラマ「持続可能な恋ですか？」（２２年）、ドラマ「あなたがしてくれなくても」（２３年）、映画「唄う六人の女」（２３年）などに出演を果たした。（オリコン）

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武田さんはいわき市出身。芸能活動の傍ら、地域振興の活動にも積極的に協力してきた。

２０１８年には市の「いわきツーリズム推進特命課長」、２３年には「いわきツーリズム推進特命部長」に任命。観光ＰＲ動画に出演し、温泉や常磐ものの魅力を発信している。

昨年１１月には秋季全国火災予防運動に合わせ、平消防署の一日署長も務め、１１９番通報とはしご車搭乗の体験に加え、広報活動や住宅用火災警報器の啓発に臨んだ。

（写真：武田玲奈さん (C)ORICON NewS inc.）