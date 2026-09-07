鹿島町の市道アンダーパスが冠水 進入した車両の６０代女性が死亡

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７日午前７時４７分ごろ、いわき市鹿島町米田の市道アンダーパスで「車両が浸水している」との１１９番通報があった。アンダーパスは大雨の影響で冠水したとみられ、進入した車両２台が水没した。

市によると、このうち１台から６０代女性が心肺停止の状態で救出されたが、搬送先の市内病院で死亡が確認された。もう１台の４０代女性にけがはなかった。

現場は県道江名・常磐線の下をくぐる「米田アンダーボックス」で、県の冠水危険箇所に指定されている。設置されている排水ポンプは８月２８日に緊急点検済みで、この日も正常に稼働していた。

内田市長は７日午後にコメントを発表し、「お亡くなりになられた方のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆さまに深く哀悼の意を表します」と述べた。

市では今回のアンダーパスを含めた危険箇所を「道路冠水注意箇所マップ」として公表しているが、「このような痛ましい事案が二度と発生しないよう、冠水の可能性がある箇所の注意喚起をさらに強化する」と強調。アンダーパスの再点検や、危険箇所の事前通行規制の検討を進める考えを示した。

（写真：冠水した鹿島町の市道アンダーパス）