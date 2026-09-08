中央台のアートサロンいわき 油彩画趣味の９１歳・伊藤一朗さんが個展

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油彩画の趣味を持つ伊藤一朗さん（９１）＝平、元東邦銀行役員＝の個展「四季折々の彩り」が１３日まで、中央台飯野のレンタルギャラリー＆スペース「アートサロンいわき」で開かれている。入場無料。

伊藤さんは退職後、１９９８（平成１０）年から油彩画を始め、市美展、新世紀美術協会展、県総合美術展などの公募展に出展し、入選を重ねてきた。

２０２０（令和２）年から、東邦銀行いわき営業部の常設ロビー展で作品を展示するなど、創作意欲を持ち続けている。同サロンでの初個展は、会田智彦オーナーの母・光子さんと伊藤さんが知り合いのため、実現した。

ギャラリー内には小名浜港、夏井川など市内外各地の風景画、草花など約５０点が展示され、訪れた人たちは四季、朝夕の移ろいが表現された力作に見入っていた。

伊藤さんは「見る人の心が温められる表現を心掛けて描きました。ぜひご観覧ください」と来場を呼びかけている。展示時間は午前10時から午後４時（最終日午後３時）。入場無料。

（写真：作品を前にする伊藤さん）