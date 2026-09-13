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いわき花火大会のフォトコンテスト 江名の永山さんがグランプリに輝く

　８月１日に小名浜港で開催された「第７１回いわき花火大会」と関連行事を扱ったフォトコンテストで、江名の永山和樹さん（３８）による「線路に導く夏景色」がグランプリに輝いた。
　フォトコンテストは同大会実行委員会の主催。花火大会のほか、いわきおどり小名浜大会、おなはま海遊祭をテーマに、３８人から９０点が寄せられた。審査の結果、グランプリ１点、特選２点、入選５点、佳作１０点が選ばれた。
　入賞作品は１４～２７日、イオンモールいわき小名浜２階のイーストコートに展示される。また１０月３日～12日には、小名浜の道の駅いわき・ら・ら・ミュウ２階「ライブいわきミュウじあむ」で飾られる。
　その他の結果は次の通り。
　▽特選＝白石信幸（平下神谷）西山栄（泉玉露）▽入選＝渡辺俊恵（泉玉露）藤井宏（小名浜諏訪町）石井雄一（郷ケ丘）北郷一男（常磐上湯長谷町）井上智仁（双葉郡広野町）▽佳作＝柏舘健（金山町）丹野孝（桜が丘）坂本龍太（双葉郡楢葉町）井坂寛子（平中平窪）本郷勇樹（金山町）庭野陽子（金山町）熊田行雄（岩瀬郡鏡石町）紺野修平（相馬市）高木志津夫（小名浜西町）佐藤淳（錦町）
　（写真：永山さんによる作品）

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