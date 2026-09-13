「心不全への理解深めて」いわき市病院協議会主催の市民フォーラム

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市病院協議会主催の「市民フォーラム／救急医療・いわき２０２６『心不全について』」が１２、内郷高坂町の市総合保健福祉センターで開かれた。救急医療週間（６～１２日）に合わせた恒例の行事で、医療・福祉にまつわるテーマを軸に、医師が市民に対してさまざまな心得を伝える機会としている。市、市医師会の共催。

２９回目となる今回は「心不全について」を掲げた。厚生労働省の２０２４（令和６）年人口動態調査によると、心疾患（高血圧性は除く）は悪性新生物に次いで、国内の死因第２位に挙げられており、同協議会でテーマに選んだ。

吉成和之実行委員長（福島労災病院循環器科主任部長）の開会宣言、市病院協議会の高萩周作理事長のあいさつ、内田市長と市医師会の斉藤道也会長による祝辞に続き、山内クリニック（平谷川瀬）の山内宏之院長が特別講演に立った。

山内氏は約１８０人の市民らを前に、心不全の基礎から防ぎ方などを紹介。県内医療機関での勤務経験や、山内クリニックでの診療状況を踏まえながら、日々の生活に対するヒントを送った。

また会場では市消防本部の協力で救急搬送の現状と取り組みの紹介と、心肺蘇生と自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の実技指導が行われた。

（写真：特別講演に立つ山内クリニックの山内院長、市消防本部の協力で行われた心肺蘇生とＡＥＤの実技指導）