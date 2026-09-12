いわきＦＣ ホームで横浜ＦＣに２－０ 田坂監督が初陣を白星で飾る

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サッカー・明治安田Ｊ２リーグの第６節として、１７位のいわきＦＣは１２日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきに、２位の横浜ＦＣを迎え撃ち、２―０で勝利した。リーグ戦の連敗は４でストップし、通算成績は２勝４敗の勝ち点６。暫定順位は２０チーム中１７位で変わらない。

次節は１９日、アウェーの駅前不動産スタジアム（佐賀県鳥栖市）で、１２位のサガン鳥栖と対戦する。キックオフは午後７時。

クラブの現体制発足からチームにかかわり、通算９季にわたって監督を務めた田村雄三氏（４３）が７日付で電撃辞任したのを受け、スポーツディビジョンダイレクターから転じ、８日から指揮を執る田坂和昭氏（５５）。今節が最初のリーグ戦となり、初陣を白星で飾ることができた。

試合が動いたのは後半７分。ＦＷ道脇豊（２０）のスルーパスをＭＦ山中惇希（２５）が受け、ペナルティーエリアをドリブルで進入すると、最後は冷静にシュートを放って先制に成功する。

さらに後半３５分、ＭＦ山口大輝（２８）が前線にボールが流れたところを仕留め、追加点を挙げて相手を突き放した。

いわきは横浜ＦＣの猛攻にさらされても、ディフェンス陣が組織的な守備を繰り広げたほか、ＧＫ佐々木雅士（２４）の献身的なシュートストップもあり、リーグ戦では今季初の完封勝利となった。

田坂監督は試合後、声援を送り続けたサポーターに感謝の気持ちを伝え、「このクラブは震災をきっかけに立ち上がり、１０年にわたって安田（秀一）オーナー、大倉（智）社長、雄三が作ってきた。何とか『いわきらしく』勝ちたかった」と思わず声を詰まらせた。

試合前には選手たちに向けて『原点』に立ち返るよう呼びかけたといい、一人ひとりが過去・現在・未来を考える中で、いま何をすべきか問いかけたと明かす。

その上で「次の試合はすぐにやってくる。われわれはまだ道半ば。選手たちにはもっと伸びしろがある」と力強い言葉を示した。

（写真：先制ゴールを挙げて喜ぶ山中＝右）