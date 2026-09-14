小名浜国際大漁旗アート展 最優秀賞に山田さん（東京）と東端君（中島村）

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ふくしま海洋科学館「アクアマリンふくしま」は、オリジナルの大漁旗デザインを国内外から募る「第１８回小名浜国際大漁旗アート展」の審査結果を発表した。

漁や水産業をイメージするデザインを交えながら、伝統的な大漁旗の表現を求める同館恒例の事業で、一般の部で山田朝浩さん（東京都）、キッズの部で東端佑悟君（西白河郡中島村）が最優秀賞に選ばれた。

大漁旗アート展にあたっては、「常磐もの」「大漁」「小名浜」の３つの単語をすべて入れることが条件で、いわき市の水産物ブランド・常磐ものや、それに関わる人、技術や食文化などの要素をモチーフとするよう求めている。

本年度は全国から３２４点（一般の部１４５点・キッズの部１７９点）が寄せられ、各賞を決定した。審査会は２日に同館で行われた。

審査員は伊藤隆道（造形家・東京芸術大名誉教授）、森豪男（武蔵野美術大名誉教授）、小野浩（市暮らしの伝承郷元館長）、草野康弘（市観光振興課課長）、小沼郁亙（小名浜まちづくり市民会議会長）、野﨑哲（小名浜機船底曳網漁協組合長）、竹内啓子（市立美術館館長）、古川健（アクアマリンふくしま館長）の８氏が務めた。

入賞作品は１９日～１１月１５日、同館入り口手前と、本館１階エントランスホールに展示される。

（画像：最優秀賞に輝いた山田さんと東端君の作品）