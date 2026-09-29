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食品ロス削減の取り組み「いわきタベスケ」１０月からスタンプラリー形式の催し

　市の食品ロスを削減する取り組みとして、昨年７月から始まったフードシェアリングサービス「いわきタベスケ」。この事業の一環として、１周年イベント「ごちそうレスキューラリー」を１０月１日から始める。市が２８日に発表した。
　いわきタベスケは賞味期限・消費期限が近かったり、規格外や予約キャンセルとなったりで、廃棄されてしまう食品を減らす狙いで、商品を売り切りたい事業者と、お得に買いたい消費者をつないでいる。
　市資源循環推進課によると、９日現在の市内ユーザー数は５６２０人。協力店舗は５５カ所。食品ロス削減量は昨年７月１日から、２９９５・５２ｋｇにも上る。
　ごちそうレスキューラリーは、登録店舗をスタンプラリー形式で回り、スタンプ１０個で景品がもらえる。
　景品は日本発の国産バイオマスプラスチック素材で、食用に適さないコメを使った「ライスレジン」のオリジナルタンブラー。開催期間は１２月３１日まで。
　詳しくは市ホームページ＜こちら＞まで。
　（画像：いわきタベスケの呼びかけ＝市ホームページより）

PR：いわき市北部地域を中心に、児童養護施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、ケアハウスをはじめ、診療所とデイケア、デイサービス、居宅介護支援、訪問介護、訪問リハビリと多種多様な福祉、医療事業を展開。

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