福島第一原発２号機 新装置「ロボットアーム」で内部調査を開始

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東京電力は２日、福島第一原子力発電所２号機で、溶融燃料（デブリ）を取り出すための新装置「ロボットアーム」を使った内部調査を開始した。３～４か月かけて格納容器内の障害物の除去や測量などを行い、年度内にも数グラムのデブリを試験的に取り出す。

今回投入したロボットアームの全長は最大約２２メートル、重さ約４・６トン。遠隔操作で蛇腹状に伸縮する。アームは前後左右に動き、先端部の器具を取り替えることで、写真を撮影したり、デブリを採取したりできる。投入はこれまで４度延期されてきた。

２０２４年と２５年のデブリの試験的取り出しで使われた装置は釣り竿（ざお）式で、可動範囲が限られていた。今回のアームはより広範囲で作業ができる。（読売新聞社配信）

（写真：さまざまな作業ができるロボットアーム＝２０２６年２月撮影）