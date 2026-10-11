吹奏楽の東日本大会 ８年ぶり出場の植田小は堂々の演奏で銀賞

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第２６回東日本学校吹奏楽大会の小学生部門が１１日、石川県金沢市の金沢歌劇座で開催された。いわき市からは植田小が東北代表として、８年ぶり６回目の出場を果たし、堂々の演奏で銀賞に輝いた。２５人の子どもたちは、指揮をする顧問の春山朋子教諭とともに、日頃の練習の成果を存分に発揮した。

東日本大会は小学生部門の最上位大会の一つに位置付けられており、７分以内に自由曲１曲を演奏する。北海道、東北、東関東、西関東、東京、北陸の各支部代表の計１２校がエントリーした。

植田小は茨城県龍ケ崎市の神社に伝わる狐（きつね）の恩返し伝説をモチーフにした楽曲で、「女化稲荷月朧夜（おなばけいなりつきのおぼろよ） ～狐の恩返し伝説による幻想曲～」を披露した。

吹奏楽部の部長・奥井陽斗君（６年）＝トロンボーン＝は「金賞には届かなかったが、みんなで心を一つに、お世話になっている保護者や地域の皆さんに感謝の思いが届けられる演奏ができた。後輩たちには、これからも『植小』らしさを打ち出して頑張ってほしい」と語った。

（写真：８年ぶりの東日本大会で銀賞に輝いた植田小）