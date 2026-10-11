いわきＦＣ ホームで秋田に１－０ 高橋が値千金の先制弾

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サッカー・明治安田Ｊ２リーグの第１０節として、１６位（前節終了時点）のいわきＦＣは１１日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきに、８位（同）のブラウブリッツ秋田を迎え撃ち、１―０で勝利した。

通算成績は４勝６敗の勝ち点１２。順位は前節から２つ上げ、２０チーム中１４位に付けている。次節は１８日、同じくホームのハワスタで、１８位のヴァンフォーレ甲府と対戦する。キックオフは午後１時。

フィジカルが強い特徴の似た両チームによる『東北ダービー』は、いわきが序盤から組織的に攻守を繰り広げる。前半を０―０のスコアレスで折り返すと、試合が動いたのは後半１６分。左コーナーキックからのこぼれ球をＭＦ高橋勇利也が見逃さず、きっちりと先制点を挙げた。

その後は秋田に押し込まれる時間もあったが、虎の子の１点を守り切り、リーグ戦の連敗は２でストップした。

田坂和昭監督（５５）は「選手たちが本当に良く頑張ってくれてくれた。立ち上がりから反応が良かったですし、何よりも勝ちたい気持ちが前面に出ていた」と振り返った。その上で「まだまだ完璧ではありませんが、トレーニングを積み重ねていきます」と前を向いた。

（写真：勝利の『ドンワッセ」を披露する選手たち）