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吉野せい賞 正賞に白河市の火星ネズミさん「牡蠣とオパール」本年度はレベル高く
小名浜出身の作家・吉野せい（１８９９～１９７７）の顕彰と、いわき市の文化振興を狙いとした文学賞「吉野せい賞」の第４９回受賞作が１３日に発表され、正賞（吉野せい賞）には主婦火星ネズミさん（４１）＝白河市＝の小説「牡蠣（かき）とオパール」が輝いた。正賞の選出は２年ぶり。
準賞はなく、奨励賞には無職なかむらまさゆきさん（５１）＝平＝の小説「白波を読む」、磐城高３年・渡辺碧羽さん（１８）＝錦町＝の小説「百昌の調べ」、自営業赤ぺこさん（４６）＝内郷＝の小説「比留田家のこと」が選ばれた。
青少年特別賞は、東日本国際大附属昌平中２年・櫛田理央さん（１４）＝小名浜＝の小説「かるたっ娘」に贈られた。
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吉野せい賞運営委員会の鈴木英司委員長が１３日、市役所本庁舎で会見して結果を明らかにした。吉野せい賞は１９７８（昭和５３）年から始まった文学賞で、本年度は４３編（前年比１１編増）が寄せられた。
年齢は１０代１人、２０代２人、３０代ゼロ、４０代８人、５０代５人、６０代８人、７０代以上１７人。若手作家の発掘も賞の趣旨の一つだが、選考委員会では「年齢を超越した旺盛な創作力・エネルギーを感じた」と分析する。
ジャンル別では小説30編、童話２編、戯曲１編、文芸評論２編、ノンフィクション８編。
読みごたえのある作品が多かったといい、会見に同席した吉田隆治・選考委員は「１５年以上にわたって審査委員を務めている中で、一番レベルが高かったのではないかと感じる」と語った。
表彰式は１１月１日午後１時から、小川町の市立草野心平記念文学館で行われる。表彰式に合わせ、作家の森まゆみさんを招いた記念講演会が開催される。詳しくは＜こちら＞。
（写真：選考結果を発表する鈴木委員長＝左奥＝ら）