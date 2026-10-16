１６日昼 いわき市にも「緊急地震速報」しかし取り消し…Ｍ９・９と過大推定

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気象庁は１６日午後０時４０分、千島列島でマグニチュード（Ｍ）９・９の大規模な地震が発生したとして、いわき市を含む北海道から東海地方にかけて、緊急地震速報を発表した。しかし誤りだったとして、同０時４８分に取り消した。同庁によると、緊急地震速報の取り消しは初。

お昼時の緊急地震速報に、いわき市でも大きな驚きが広がった。

同０時３８分ごろには、カムチャツカ半島付近を震源とするマグニチュード６・９の地震があり、北海道函館市で震度１を観測。緊急地震速報はこの地震に対して出したものだったという。

緊急地震速報は、最大震度５弱以上が予想される場合、震度４以上の地域を対象に発表される。

気象庁の海老田綾貴・地震津波監視課長は同日午後、「過大な内容の緊急地震速報を発表し、皆さまには多大なご迷惑をおかけしたことをおわびします。震源を千島列島に決定し、マグニチュード９・９と過大に推定したことが要因」と記者会見で語った。

なお「システムの担当者から聞いているが、サイバー攻撃はない」とも重ねた。

（資料写真：気象庁）