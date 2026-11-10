交際相手の３歳息子暴行死で４１歳男を送検 いわき市は母親と面談も悲劇防げず

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いわき市平で交際相手の息子（３）に暴行を加えて死亡させたとして、いわき中央署は１０日、同市平北白土字宮前、会社員の男（４１）について、傷害致死に容疑を切り替えて地検いわき支部に送致した。

送検容疑によると、男は８日午後４時ごろ、自宅で男児の首をつかんで投げ飛ばし、足げりや腹部を踏みつけるなどの暴行を加え、胃に穴が開く大けがを負わせた上、翌９日午前９時５２分に搬送先の病院で死亡させた疑い。

同署によると、男児は腸に穴が開く大けがとしていたが、その後の調べで胃に穴が開いていたことが分かった。

市は１０日、今回の事件を受け、男児への対応を発表した。

市こども家庭課によると、１０月２２日に男児が通う認定こども園から、「長期で欠席しており心配」との相談を受け、市が母親に連絡したが、留守電だった。

このため２３日に家庭訪問したが、２度にわたって不在だったことから、県浜児童相談所にも伝えた。同日夜に母親と男と面談できたが、男児については「就寝中のため困難」と言われた。

市は２６日に対応会議を実施し、浜児童相談所とも連携。２７日に母親と男児が市役所を訪れた際、男児の顔や耳に傷を目視した。母親は本人の不注意でけがをしたと説明し、市では身体には傷がないことを確認した。

１１月４日に市が再び母親と男児と面談したところ、男児の左目にあざがあった。母親は本人の不注意と理由を告げたが、市では注意するよう求めた。

８日に母親から市にＬＩＮＥ（ライン）があり、９日に連絡したところ、男から暴行を受け、その後死亡したことを把握した。

市としては、母親に対する精神面での支援を進めるなど、本人に寄り添った対応をするとともに、市としては今回の事件を検証する会議体を設置し、発生原因の分析と必要な再発防止策の検討を図るとしている。

（写真：送検される容疑者の男＝１０日午後０時４６分）