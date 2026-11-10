相葉雅紀さん主演 障害者野球の映画「４アウト」監督は内郷出身・稲垣壮洋さん

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タレントで俳優の相葉雅紀さんが主演を務める映画「４アウト ─もう一度、プレイボール─」（６日公開、いわき市ではポレポレシネマズいわき小名浜で上映中）。

監督は内郷御厩町出身の稲垣壮洋さん（４８）が務めている。９日には市役所本庁舎を訪問し、深谷健司市観光文化スポーツ部長と懇談して、映画の魅力と制作に対する思いを語った。

【作品について】平山讓氏によるノンフィクション小説「４アウト―ある障害者野球チームの挑戦」（中央公論新社刊）を原作に、東京に初めて結成された身体障害者野球チーム「東京ブルーサンダース」創設の実話を映画化した感動の物語。

社会人野球で戦力外通告を受け、夢を失った男・矢上雄一（相葉雅紀）が再就職先の障害者スポーツセンターで「野球がしたい」と願う仲間たちと出会い、身体障害者野球チームの監督として新たな挑戦を始める。

かつて夢を諦めた男と、これまで限界を決められてきた仲間たち。野球を愛し続ける人間たちそれぞれの人生が交わることで、くすぶっていた人生が輝きだしていく。

２００６年ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）での日本の優勝をきっかけに、日本で開催された「世界身体障害者野球大会」は、“もうひとつのＷＢＣ”と呼ばれ、元巨人監督の長嶋茂雄氏が自ら大会の実行委員長（第２回大会以降は、大会名誉顧問）を引き受けていた。

ＷＢＣと同じ４年おきに開催されており、第６回世界身体障害者野球大会が１１月に福岡県北九州市で開催予定。日本代表チームは３連覇と５度目の世界一を目指して日々練習を重ねている。（オリコン）

稲垣さんは「長嶋さんをはじめ、多くの方の思いによって身体障害者野球が行われている。希望を持つことの大切さを、ぜひ映画を通じていわきの人たちにも感じてもらえれば」と語る。

将来的にはいわき市を舞台にした映画の撮影も計画しており、市と連携していきたいと重ねた。

（写真：深谷部長に映画をＰＲした稲垣さん＝左）