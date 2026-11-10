追悼 ブロムシュテットさん いわき市に思いを寄せた世界的マエストロ

この記事のタイトルとURLをコピーする

４日に世界的指揮者のヘルベルト・ブロムシュテットさんが、スウェーデン・エーテボリの自宅で死去した。９９歳だった。米国で生まれ、スウェーデンやフィンランドで育ち、１９５４年に指揮者デビュー。

７３年に初来日すると、８１年に日本を代表するＮＨＫ交響楽団（Ｎ響）を初めて指揮して以来、８６年に名誉指揮者、２０１６年に桂冠名誉指揮者に就任し、２００回以上の共演を重ねた。１８年には日本の音楽文化の向上・発展に寄与したとして、旭日中綬章が贈られている。

何よりいわき市にとっては、東日本大震災によって、いわき芸術文化交流館「アリオス」で予定されていたＮ響の定期演奏会が中止になりながらも、市民を招待したチャリティー公演を企画し、市民１５０人を洗足学園音楽大（神奈川県川崎市）に招待した逸話がある。ゆかりのある人に話を聴いた。（報道部主任・馬目真悟）

■ ■

「当初は１００人の予定でしたが、応募が殺到したため、洗足学園音楽大学さんがバスを追加し、１５０人の招待になりました」。いわきアリオスの長野隆人さん（５０）が当時編集長を務めていた広報紙『アリオスペーパー』を手に、チャリティー公演について教えてくれた。

いわき市とＮ響は２００９年、東北地方では初となる定期演奏会に関する協定を締結。初回は同年９月に行われ、１１年９月には３回目が計画されており、指揮者にはブロムシュテットさんを予定していた。しかし同年３月に東日本大震災が発生し、いわきアリオスも休館に追い込まれる。

東京電力福島第一原発事故によって、外国人のアーティストが日本を敬遠する事態も生じた。だがブロムシュテットさんは「いわきに行きたい」と強く訴えた。残念ながら１１年のＮ響いわき定期演奏会は中止となったが、洗足学園音楽大で開催するチャリティー公演に招待する運びとなった。

長野さんは「ブロムシュテットさんは開演前、招待した市民の皆さんの前であいさつをしてくれました」と懐かしむ。

（写真：招待した市民にあいさつするブロムシュテットさん＝２０１１年９月、いわきアリオス提供）

■ ■

１０日付本紙では、ブロムシュテットさんの当時の思いに加え、Ｎ響のバストロンボーン奏者・黒金寛行さん（植田町出身）が語るブロムシュテットさんについて掲載しています。