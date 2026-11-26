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市が２０２８年度をめどに、内郷綴町舟場で供用開始予定の「（仮称）いわき市動物愛護管理センター」の整備が進んでいる。動物の愛護啓発と保護管理の機能を集約した施設として、コンセプトには「誰もが気軽に訪れ 動物とふれあい 命と向き合える交流施設」を掲げながら、犬・ネコの譲渡促進により殺処分の減少や、動物の適正飼育の普及啓発を図っていく。

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市が独自に動物愛護管理センターを設置する理由の背景には、既存施設が抱える問題点がある。平赤井の犬収容施設は１９６７年に建設され、老朽化が著しく、室温管理などの適正な飼育環境が難しくなっている。

内郷高坂町の市保健所に設けたネコ収容施設は狭小で、引き取り数の増加で収容頭数（３０頭）に対し、９月末時点で５７頭、１０月末時点でも４５頭と超過している。また動物愛護に対する市民意識を踏まえ、ペット防災などの観点からも整備を決めた。

新たな施設には自然換気・採光の中庭や、犬用の室内運動スペースを設けるほか、犬・ネコ譲渡のためのお見合いスペース、ペット可の屋外交流広場などを設置。感染対策の面では徹底したゾーニングを施す。

オープン後には新たな取り組みとして、保護・収容動物の譲渡に向けた馴化（定期的な譲渡会の開催人馴れ・環境慣れ）訓練、定期的な譲渡会の開催、交通事故等で負傷した動物への応急手当、保護・収容した譲渡対象動物の不妊去勢手術、小学校・保育園等と連携した教育などの展開を検討する。

一方で動物愛護管理センターの整備は主に独自予算のため、市では広く支援を呼びかけている。

その一つが、ふるさと納税を活用した「ガバメントクラウドファンディング（ＧＣＦ））」。通常のふるさと納税と異なり、市民も対象となる。なお返礼品はない。目標金額は「ワンニャンサイコー！（１２３１５）」にちなみ、１２３１万５千円。

市のＧＣＦとしては、２０１８年の奨学金返還支援や、２０２０～２１年のコロナ禍を踏まえたいわきＦＣを含めたまちづくり事業に対して行った実績がある。具体的なプロジェクトを設定することで寄付を募りやすいほか、ふるさと納税には変わらないため税制優遇も受けられる。

詳しくは＜こちら＞へ。１２月３１日まで実施中。さらに企業版ふるさと納税も募っている。

（写真：（仮称）いわき市動物愛護管理センターの完成パース（暫定版）＝市提供）