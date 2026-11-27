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第５６回いわき市民美術展覧会（市美展）の「絵画・彫塑の部」が２７日から市立美術館で始まる。会期は１２月６日まで（３０日は休館）。

展示に先立ち、２３日に東京都在住の画家沓間宏さん＝春陽会員、横浜美術大名誉教授＝による作品審査が行われ、市長賞に製造業田仲直立さん（５３）＝中央台＝の彫塑「ＡＲＫ ＯＦ ＲＥＪＥＣＴＩＯＮ 拒絶の方舟」が輝いた。

市議会議長賞は無職木村律子さん（７５）＝平中神谷＝の絵画「ひそひそ話し」、市教育長賞に医療法人理事山口典子さん（６９）＝内郷綴町＝の同「ＢＯＳＳＡ ＮＯＶＡを聴きながら」が選ばれた。

各賞の表彰式は２９日午前１１時から、同館２階ロビーで行われる。

「絵画・彫塑の部」には一般応募２２７点（うち青少年５０点、前年比５点増）、招待作品９点（うち遺作展示２点、前年比２点増）の計２３６点が寄せられた。展示時間は、午前９時半から午後５時（入館は午後４時半まで）。入場無料。

会期中の催しとして、２８日午前１０時半から「招待作家による入選作品批評会」。市美展の問い合わせは、同館＝電話（２５）１１１１＝まで。

（写真：市長賞の田仲さん＝左上、市議会議長賞の木村さん＝右上、市教育長賞の山口さん＝左下＝の作品）