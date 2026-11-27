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市は２６日、１２月３日開会予定の市議会１２月定例会に対し、議案３３件を提出すると発表した。

議案には水道料金の引き上げをはじめ、市フラワーセンター（平四ツ波）の老朽化した展示温室の用途廃止、泉町六丁目に新設する「市立いずみ保育所」の供用開始に関する条例改正、一般会計として計３億８０８２万３千円の補正予算などが盛り込まれている。

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水道料金の引き上げは来年４月請求分（同年１、２月利用分）からで、議案が可決されれば、２００７（平成１９）年以来２０年ぶりの値上げとなる。

市水道局によると、人口減少による収益減や近年の物価高騰を踏まえ、今年９月の有識者による審議会の答申を基に、持続可能な水道事業の実現から引き上げに踏み切った。

４人世帯を想定した一般家庭（口径１３ｍｍ・水量２０立方ｍ）では、基本料金と水量料金を合わせ、月額は３７２９円から６６０円増の４３８９円と見込まれる。

市フラワーセンター展示温室は、１９７５（昭和５０）年４月の同センターオープンと同時に供用開始し、８７年に増築した。市内最大級の温室とされ、熱帯植物やサボテン、ハイビスカスなど普段なかなか目にすることのない植物が観賞できた。

運営は来年３月末をもって終了し、解体に向けた設計に着手する。現在栽培している植物は譲渡先を検討するほか、市民のニーズも踏まえて跡地の活用方法を考えていく。

いずみ保育所は、施設が老朽化した下川保育所（泉町下川＝定員５０人）、泉保育所（泉町三丁目＝同１１０人）を統合。新保育所は木造２階建て。定員は１６０人。

（写真：廃止となる市フラワーセンターの展示温室）