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いわき市平の４１歳男が交際相手の３歳の息子に暴行して死亡させた傷害致死事件を巡り、市児童虐待検証会議の第１回会議が２７日、市役所本庁舎で開かれた。

第三者である有識者を含めた会議体として、国が定める「こども虐待対応の手引き」に基づき、市の対応が適切であったかを検証した上で、再発防止に向けての取りまとめを予定しており、来年４月にもその内容を公表する方針。

児童虐待検証会議は、市要保護児童対策地域協議会の中に設置した。児童虐待防止法で、市町村が虐待に関する重大な事例に対し、「再発防止策を検討する観点から独自に検証を行うことも重要」と明記されている点を踏まえ、県とは別に、いわき市でも検証することを決めた。

市医師会長の斉藤道也氏が会長を務め、学識経験者、弁護士、社会福祉の専門家、市、県浜児童相談所、いわき中央署の関係者が加わっている。

会議は冒頭を除いて非公開で行われ、内田市長が「適切な対応が取られていたのか、足りない部分や反省すべき点はあるか、そしてそれらを踏まえた今後の対策をどうすべきかを審議いただきたい」と呼びかけた。

事件にあたっては、市と浜児相の説明に食い違いが生じている。市が男児の問題を把握した後、立ち入り調査権を持つ浜児相に対し、家庭訪問に同行するよう求めたが応じてもらえなかったとする一方、浜児相側は当初同行の要請はなかったと主張している。

会議には浜児相の菅野義隆所長も参加しているが、市川雅子市こどもみらい部長によると、第１回では市からの経過報告が主で、両者の見解の相違に関する議論はなかったという。

（写真：市役所本庁舎で開かれた第１回の児童虐待検証会議）