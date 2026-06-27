いわきＦＣ ８月開幕の新シーズンに向け必勝祈願 ＭＦ山口「目標はＪ１昇格」

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サッカー・Ｊ２いわきＦＣは２６日、８月に開幕する秋春制の新シーズンに向け、平赤井の閼伽井嶽薬師常福寺で必勝祈願を行った。必勝祈願には、運営会社・いわきスポーツクラブの大倉智代表取締役と、田村雄三監督や新加入を含めたトップチーム選手・スタッフら約６０人が参加した。

この日の境内は霧が立ち込めていたため、上野宅正住職が護摩祈とうに続き、「霊験あらたかな雰囲気に包まれており、雨もまた恵みであります。それぞれの役目を果たしながら、勝利に向かって今シーズンも頑張ってください。そしてご本尊様に活躍を報告されることを楽しみにしております」と呼びかけた。

いわきＦＣは新シーズンに先立ち、２月からＪ２・Ｊ３の４０チームによる特別大会・百年構想リーグに挑み、１０チームごとの地域リーグラウンドでは一時首位に立った。全体の順位は１０位でフィニッシュした。

田村監督は「われわれはチャレンジャー。百年構想リーグで出た課題を克服し、皆さんに希望を与えられたり、笑顔になってもらえたりするような、よいシーズンにしていきたい」と呼びかけた。

選手を代表し、ＭＦ山口大輝選手は「Ｊ１昇格を目指す」ときっぱり。流通経済大から２０２０年、当時日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）のいわきＦＣに加入し、チーム最古参となった。

「初めからフルスロットルで、自分たちらしいサッカーをすれば、順位はついてくると思います」と重ねる。自らの目標はゴール・アシストで少なくとも１０得点といい、新加入の選手も含め、ともに飛躍のシーズンとしていくことを誓った。

チームは７月１日から、長野市・飯綱高原でトレーニングキャンプを実施。開幕戦はホームで８月８日または９日、ＦＣ今治と対戦する。

（写真：必勝祈願に臨んだいわきＦＣ）