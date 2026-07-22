＜いわきＦＣ余話＞教員に転身の元ＧＫ田中謙吾さん 被災地見学の中高生激励

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東日本大震災・東京電力福島第一原発事故の経験や教訓を次世代に伝える試みとして、首都圏の中学・高校と、公益財団法人五井平和財団（東京都千代田区）が連携した「ＧＯＡＬｓ～学校協働ＳＤＧｓチャレンジ」によるフィールドワーク。

今年１２月に同世代を招くツアーを計画しており、１９、２０日の２日間にわたって双葉郡といわき市を舞台に行われたが、２日目には思わぬ『サプライズ』があった。

フィールドワークには暁星中・高（東京都千代田区）、晃華学園中高（東京都調布市）、城西大附属城西高（東京都豊島区）、県立柏陵高（千葉県柏市）、麗澤高（同）の５校から２８人が参加した。

２日目の２０日には常磐上湯長谷町のいわきＦＣパークに赴き、サッカー・Ｊ２いわきＦＣの復興に資する思いや、地域と連携した活動のあり方について理解を深めた。

いわきＦＣの運営会社・いわきスポーツクラブのマーケティング＆ファンエンゲージメント 広報担当の栁沢凛さんと、地域推進マネージャーの吉﨑沙紀さんによる講話を終え、質疑応答に入ったところ、一本のテレビ電話がつながった。

電話の主はいわきＦＣの元選手・田中謙吾さん。２０２２年にＪ３ＡＣ長野パルセイロ加入し、ベテランの立場からチームのＪ２昇格に貢献。２４年シーズンをもって現役を引退し、現在は母校でもある暁星中・高で保健体育の教員を務めている。

自分たちの生徒も含め、中高生が被災地に関して学ぶことは意義深いと強調。「きょう見聞きしたことを、しっかりと周りにも伝えてほしい」と呼びかけた。

いわきＦＣの地域連携活動が紹介された中で、田中さんが現役時代に大熊町で苗植えしたキウイが、今年収穫できるかもしれないとの話題ももたらされ、栁沢さんと吉﨑さんも久しぶりの再会を喜んだ。

（写真：教え子を含め被災地見学の生徒に、学びを深めてほしいと呼びかける田中さん）