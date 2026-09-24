バイト経験が生きた！？ いわきＦＣの岩下、松本選手 うえの炭や「１日店長」に

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小名浜の道の駅いわき・ら・ら・ミュウの炭火和食店「うえの炭や」で２３日、サッカー・Ｊ２いわきＦＣのＤＦ岩下航選手、ＧＫ松本崚汰選手が「１日店長」を務めた。岩下選手と松本選手は店舗前での呼び込みや接客を行い、笑顔で来店した人に対応していた。

うえの炭やはクラブのトップパートナー・磐栄ホールディングスのグループ企業が運営しており、８月１１日からプレオープンしている。炭火で焼き上げるとろサバや、これから旬を迎えるサケ、さらに麓山高原豚などが売りで、積極的に県産品を採用。今秋にグランドオープンを予定している。

大学時代に岩下選手はラーメン店やコンビニエンスストア、松本選手は焼き肉店でアルバイトしていたといい、「１日店長」もお手の物の様子だった。

（写真：来店者に対応する岩下選手＝右＝と松本選手）