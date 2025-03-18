３月１７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

いわき市内山本 健介さん（41歳）郷宮町宮沢 寳國寺草野 ノリさん（87歳）勿来町四沢潮見台 あいぱるファミリーホール泉館小野ハツヨさん（96歳）勿来町大高北郡 アルコ会館勿来若松 利次さん（84歳）小名浜島 アルコ会館泉吉田 幸子さん（79歳）泉町滝尻字六枚内 家族葬ホール家族物語泉齋藤美智子さん（84歳）小名浜諏訪町 家族葬のファミラル岡小渡邉 京子さん（83歳）平泉崎字上河原 ライフケア平会堂藁谷 浩子さん（60歳）常磐下船尾町宮下 吉成斎苑花の葬送