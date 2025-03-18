３月１７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 長塚 禮兒さん(91歳)
- 住所
- 平赤井比良
- 喪主
- 長塚 景一さん
- 告別式
- 20日正午よりＪＡ葬祭ラポール平窪
いわき市内
山本 健介さん（41歳）郷宮町宮沢 寳國寺
草野 ノリさん（87歳）勿来町四沢潮見台 あいぱるファミリーホール泉館
小野ハツヨさん（96歳）勿来町大高北郡 アルコ会館勿来
若松 利次さん（84歳）小名浜島 アルコ会館泉
吉田 幸子さん（79歳）泉町滝尻字六枚内 家族葬ホール家族物語泉
齋藤美智子さん（84歳）小名浜諏訪町 家族葬のファミラル岡小
渡邉 京子さん（83歳）平泉崎字上河原 ライフケア平会堂
藁谷 浩子さん（60歳）常磐下船尾町宮下 吉成斎苑花の葬送
詳しくはこちら
山本 健介さん（41歳）郷宮町宮沢 寳國寺
草野 ノリさん（87歳）勿来町四沢潮見台 あいぱるファミリーホール泉館
小野ハツヨさん（96歳）勿来町大高北郡 アルコ会館勿来
若松 利次さん（84歳）小名浜島 アルコ会館泉
吉田 幸子さん（79歳）泉町滝尻字六枚内 家族葬ホール家族物語泉
齋藤美智子さん（84歳）小名浜諏訪町 家族葬のファミラル岡小
渡邉 京子さん（83歳）平泉崎字上河原 ライフケア平会堂
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