９月１２日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
四倉地区
- 故人氏名
- 山野邉トシ子さん (94歳)
- 住所
- 四倉町長友字済戸
- 喪主
- 山野邉千嘉子さん
- 告別式
- ９月10日、ＪＡ葬祭ラポール四倉で家族葬にて執り行った
いわき市内
石井ナカ子さん（91歳）郷ケ丘一丁目 13日アルコ会館いわき
助川 啓さん（88歳）明治団地 10日ライフケア平会堂
渡辺 三郎さん（76歳）洋向台四丁目 15日しらた斎場塩屋崎
丹野友二郎さん（72歳）小名浜岡小名二丁目 10日家族葬のファミラル岡小名
齋藤 初江さん（92歳）常磐関船町馬場 13日さがみ葬斎会館いわき
箱﨑富士男さん（77歳）常磐長孫町 14日さがみ葬斎会館いわき
いわき市県外
髙橋カネヨさん（88歳）双葉郡大熊町大字熊字旭台 15日アルコ会館泉
村上 マキさん（101歳）北茨城市中郷町足洗 13日アルコ会館北茨城
