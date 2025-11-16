１１月１５日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

いわき市内石田千枝子さん（83歳）中央台飯野三丁目 16日アルコ会館いわき佐藤タケノさん（98歳）泉玉露二丁目 17日アルコ会館泉髙萩佐平二さん（95歳）内郷高野町上ノ台 18日JA葬祭ラポール平髙原ナツ子さん（93歳）内郷白水町蛭内 20日せきのホール髙木 重勝さん（77歳）内郷高坂町御殿 12日たびだちの家 一心大関 芳德さん（84歳）鹿島町久保 17日メモリアルホールみよの杜羽山 豊子さん（91歳）勿来町窪田町通一丁目 12日自宅齋藤 節子さん（73歳）田人町黒田字天ノ川 17日やすらぎの杜遠野いわき市県外小野田 好さん（87歳）双葉郡大熊町大字熊字新町 17日あいぱるホール小名浜会館菊地 久さん（59歳）高萩市島名 17日あいぱるホール高萩会館