１１月１５日（お悔やみ情報）

いわき市内
石田千枝子さん（83歳）中央台飯野三丁目 16日アルコ会館いわき
佐藤タケノさん（98歳）泉玉露二丁目 17日アルコ会館泉
髙萩佐平二さん（95歳）内郷高野町上ノ台 18日JA葬祭ラポール平
髙原ナツ子さん（93歳）内郷白水町蛭内 20日せきのホール
髙木 重勝さん（77歳）内郷高坂町御殿 12日たびだちの家 一心
大関 芳德さん（84歳）鹿島町久保 17日メモリアルホールみよの杜
羽山 豊子さん（91歳）勿来町窪田町通一丁目 12日自宅
齋藤 節子さん（73歳）田人町黒田字天ノ川 17日やすらぎの杜遠野
いわき市県外
小野田 好さん（87歳）双葉郡大熊町大字熊字新町 17日あいぱるホール小名浜会館
菊地 久さん（59歳）高萩市島名 17日あいぱるホール高萩会館
